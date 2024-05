POL-BO: Raub in Herne - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Ein 18-jähriger Autofahrer und sein Beifahrer sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend, 16. Mai, in Bochum-Langendreer leicht verletzt worden. Fünf Fahrzeuge wurden beschädigt. Gegen 23.05 Uhr befuhr ein 18-jähriger Hagener mit seinem Pkw die Oberstraße in Fahrtrichtung Marktplatz. In Höhe der Hausnummer 55 kam er in einer Linkskurve aus ...

mehr