Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Pressekonferenz nach dem Vorrundenspiel Serbien gegen England

Gelsenkirchen (ots)

Medieneinladung zum Resümee nach dem ersten Spieltag in Gelsenkirchen

Am Sonntag, 16. Juni 2024, wird das erste Vorrundenspiel der UEFA EURO 2024TM in Gelsenkirchen ausgetragen. Anstoß ist um 21 Uhr. Bereits heute sind viele Fans in der Stadt und feiern ihre Mannschaften. In einem Pressegespräch werden Stadtverwaltung und Polizei auf die Geschehnisse der zurückliegenden Tage blicken und eine Bilanz des ersten Wochenendes der Fußballeuropameisterschaft ziehen. Das Pressegespräch findet am

Montag, 17. Juni 2024, um 9:30 Uhr,

im Hans-Sachs-Haus, HOST CITY MEDIA CENTRE GELSENKIRCHEN, Ebertstraße 11, 45879 Gelsenkirchen statt.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind zur Berichterstattung herzlich eingeladen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell