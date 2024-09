POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Einbruch in landwirtschaftliches Gebäude

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter ist am Mittwochmorgen (18.09.2024, 00.55 Uhr) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Warendorf eingebrochen. Der Bewohner bemerkte Geräusche und sah sich in seiner an der Milter Straße Wohnung um. Mehrere Schränke waren durchwühlt und unter anderem Bargeld gestohlen worden. Er beobachtete einen Unbekannten, der über den Balkon flüchtete, sofort eingeleitete Fahndungsmaßen ...

