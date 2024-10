Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Nach Unfall geflüchtet

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Mühlenstraße/Amselweg;

Unfallzeit: Donnerstag, 03.10.2024, 10.40 Uhr;

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer flüchtete am Donnerstag in Stadtlohn von einer Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Ein 24-jähriger Mann aus Ahaus bog zur Unfallzeit mit seinem Pkw von der Mühlenstraße in den Amselweg ab. Direkt nach dem Abbiegen kam ihm auf seiner Fahrspur ein Pkw entgegen, der offenbar auf der falschen Straßenseite fuhr. Um einen Unfall zu verhindern, zog der Ahauser mit seinem Wagen nach links. Es kam dennoch zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge und das Auto des Ahausers stieß gegen den Bordstein. Es entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Es soll sich um einen etwa 60 bis 70 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er haben einen anthrazitfarbenen Ford Kuga mit einer BOR-Zulassung gefahren. Dieser Wagen müsste nun vorne rechts einen frischen Unfallschaden aufweisen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

