Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Holzminden. Geldübergabe am Amtsgericht nach Schockanruf - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

In der Heinrich-Drake-Straße auf dem Parkplatz des Amtsgerichts Detmold kam es am Mittwochabend (18.09.2024) zwischen 19 und 20 Uhr zu einer Übergabe von Schmuck und Bargeld in 5-stelliger Höhe an Betrüger.

Ein Ehepaar (52 und 55 Jahre) aus dem Raum Holzminden/Niedersachsen wurde zuvor von den Kriminellen angerufen, die am Telefon einen Polizeibeamten sowie einen Staatsanwalt aus Göttingen spielten. Die falschen Amtsträger gaukelten vor, dass die Tochter des Paares einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei der eine Frau getötet wurde und sie nun im Polizeigewahrsam sei. Sie forderten die Zahlung einer Kaution für die Tochter. Der 55-Jährige begab sich daraufhin - im Irrglauben seiner Tochter zu helfen - nach Detmold, um Bargeld und Schmuck an einen fremden Mann zu übergeben. Der Betrüger entfernte sich nach der Übergabe in Richtung Parkanlage und wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 1,75 - 1,80 m groß, gepflegtes Aussehen, kräftige Statur, Bart (Koteletten, Unterkiefer, Kinn), bekleidet mit einem roten Sweatshirt mit Aufdruck auf der Brust und einer dunklen Stoffhose, sprach Deutsch ohne Akzent, führte nach der Übergabe eine schwarze Bauch-/Gürteltasche mit sich.

Als sich der falsche Staatsanwalt nach der Übergabe nicht wie vereinbart beim Mann zurückmeldete, wurde er skeptisch und rief seine Tochter an: So stellte sich heraus, dass sie Opfer einer Telefonbetrugsmasche geworden waren und er erstattete Anzeige bei der Polizei. Das Kriminalkommissariat 6 hat die Ermittlungen zum Betrug aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wer Hinweise zum beschriebenen Unbekannten geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090.

Die Polizei warnt: Legen Sie umgehend auf, wenn jemand am Telefon von Ihnen Geld oder sonstige Wertgegenstände fordert - insbesondere, wenn die Polizei anruft, denn die fragt niemals nach Ihren Geld- und Wertsachen oder bittet Sie um deren Herausgabe. Übergeben Sie niemals Geld- oder Wertsachen an unbekannte Personen!

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell