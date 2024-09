Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Unfall beim Abbiegen.

Auf der Leopoldshöher Straße kam es am Donnerstagnachmittag (19.09.2024) zwischen einem LKW und einem PKW zu einem Verkehrsunfall beim Abbiegen. Ein 33-jähriger LKW-Fahrer aus Rumänien wollte gegen 15.45 Uhr von der Ostwestfalenstraße nach links in die Leopoldshöher Straße abbiegen. Dabei nahm er eine Opel Meriva-Fahrerin, die auf der Leopoldshöher Straße in Richtung Bad Salzuflen fuhr, zu spät wahr. Der LKW kollidierte mit dem Wagen der 77-jährigen Frau aus Leopoldshöhe, der sich daraufhin überschlug und im Graben landete. Die Frau erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Der Opel musste abgeschleppt werden.

