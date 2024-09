Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde-Sabbenhausen. Tür von Windkraftanlage aufgebrochen.

Lippe (ots)

Donnerstagmorgen (19.09.2024) gegen 10 Uhr wurde ein versuchter Diebstahl an der Windanlage am Lüdenberg entdeckt. Ein Parkwächter stellte Hebelmarken an der Tür der Windkraftanlage fest. Die Tür wurde entsprechend gewaltsam geöffnet - ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Wann sich die Tat genau ereignet hat, ist nicht bekannt. Wem im Bereich Lüdenberg zuletzt verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, meldet seine Hinweise bitte unter 05231 6090 dem Kriminalkommissariat 2.

