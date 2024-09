Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Kia Ceed vom Bahnhofs-Parkplatz gestohlen.

Lippe (ots)

Im Zeitraum 13. - 18.09.2024 wurde am Bahnhof Schötmar in der Ladestraße ein Auto gestohlen. Die Besitzerin hatte den Wagen vor ihrer Reise verschlossen auf dem geschotterten "Park and Ride"-Parkplatz im hinteren Bereich des Bahnhofs abgestellt. Es handelt sich um einen schwarzen Kia Ceed mit lippischen Kennzeichen. Wer Hinweise auf den Verbleib des Kias geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

