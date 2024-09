POL-LIP: Detmold. Öffentlichkeitsfahndung - 14-Jährige vermisst.

Lippe (ots) - In der Paulinenstraße wurde am Dienstagmorgen (17.09.2024) gegen 6 Uhr in eine Bar eingebrochen. Eine aufmerksame Zeugin hörte verdächtige Geräusche und wählte den Notruf. Ein bislang Unbekannter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zur Bar, indem er eine Fensterscheibe zerstörte. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Der Täter flüchtete in Richtung Bahnhof und konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 1,80 m groß, 20-40 Jahre alt, ...

