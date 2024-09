Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Wohnmobil-Fahrer entfernt sich unerlaubt vom Unfallort.

Lippe (ots)

Nach einem Verkehrsunfall im Moorweg flüchtete am Dienstagabend (17.09.2024) ein Wohnmobil-Fahrer, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Gegen 18 Uhr war ein 14-Jähriger aus Detmold mit zwei Freunden in dem Weg aus Richtung Albert-Schweitzer-Straße kommend unterwegs. Als sie ein Fahrzeug bemerkten, das sich von hinten näherte, gingen sie zur Seite. Beim Vorbeifahren touchierte das Wohnmobil jedoch den jungen Detmolder, so dass dieser leichte Verletzungen erlitt. Der 83-jähriger Fahrer aus Detmold fuhr jedoch einfach weiter. Da der Jugendliche der Polizei das Kennzeichen des Wohnmobils nennen konnte, suchte man den Fahrer wenig später an seiner Wohnanschrift auf. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er muss sich nun wegen einer Verkehrsunfallflucht verantworten. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

