Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Hörste. Jugendliche von Unbekanntem geschlagen - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Auf einem Wirtschaftsweg nahe des Hörster Bruches wurde am Montagabend (16.09.2024) eine Jugendliche von einem Unbekannten geschlagen. Die 15-Jährige aus Lage war gegen 18 Uhr auf dem Weg in Richtung Dorfmitte unterwegs. Währenddessen begegnete sie einem unbekannten Mann, der sie in einer ihr unbekannten Sprache ansprach und unvermittelt nach ihrem Handgelenk griff. Als sie versuchte den Mann wegzustoßen, schlug er ihr mit der Faust ins Gesicht. Der Jugendlichen gelang es schließlich sich loszureißen, so dass sie flüchten konnte. Der Mann ging weiter in Richtung Dorfgemeinschaftsplatz. Er konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 1,90 m groß, schlank, dunkle Augen, schwarzen Pigmentflecken im Gesicht, kurze schwarze, gelockte Haare, bekleidet mit einer roten Jacke, einem gelben T-Shirt, einer schwarzen Hose und weißen Schuhen. Die 15-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Das Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen wegen einer Körperverletzung aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich mit Hinweisen telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell