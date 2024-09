Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Schüler auf Schulhof geschlagen und getreten - Polizei sucht weitere Zeugen.

Lippe (ots)

Am 11.09.2024 ereignete sich in der Kleiststraße gegen 11.30 Uhr eine gefährliche Körperverletzung auf dem Schulhof der Realschule. Zwei 11-Jährige wurden nach Zeugenaussagen in der Pause von einer Gruppe mehrerer Schüler umzingelt und nach ersten Erkenntnissen von drei Schülern geschlagen und getreten. Währenddessen sollen die anderen Personen zugeschaut und die Täter "angeheizt" haben. Schließlich griff ein 14-jähriger Zeuge vorbildlich ein und befreite die 11-Jährigen aus der Schlägerei. Beide Jungen erlitten leichte Verletzungen und erstatteten wegen dieses Vorfalls mit ihren Eltern Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Ein tatverdächtiger 14-jähriger Schüler wurde bereits ermittelt. Das Kriminalkommissariat 6 sucht nun nach Zeugen, die die beiden anderen Täter sowie die umstehenden Beteiligten namentlich benennen können: Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell