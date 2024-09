Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Radfahrer stürzt in Graben.

Lippe (ots)

Auf der Bielefelder Straße stürzte am Montagmittag (16.09.2024) gegen 14 Uhr ein betrunkener Radfahrer. Der 67-Jährige aus Detmold fuhr auf seinem Fahrrad auf dem Radfahrstreifen in Richtung Detmolder Innenstadt. Kurz vor der Einmündung zur Straße "Im Lindenort" stand auf dem Radfahrstreifen ein Fahrzeug der Stadt, da dort Grünpflegearbeiten durchgeführt wurden. Der Radfahrer kam vor dem Fahrzeug zu Fall und stürzte in einen Graben. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch sowie entsprechende Ausfallerscheinungen bei dem Detmolder. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholvortest bestätigte den Verdacht - der Mann stand unter deutlichem Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Wegen seiner Verletzungen brachte ihn ein Rettungswagen ins Klinikum.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell