POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Betrunkener leistet Widerstand gegen Einsatzkräfte und landet im Polizeigewahrsam.

Am späten Montagabend (16.09.2024) gegen 23.30 Uhr wurde die Polizei von Anwohnern wegen einer Ruhestörung in die Burgstraße gerufen. Auf der Straße verursachte ein 33-jähriger Mann Lärm und schrie - augenscheinlich stark betrunken - herum. Auf Ansprache der Polizeibeamten reagierte er nicht, Aufforderungen kam er nicht nach. Daher wurde ihm ein Platzverweis für die Burgstraße ausgesprochen. Diesem leistete der Mann aus Horn-Bad Meinberg keine Folge. Er zeigte sich durchgehend unkooperativ und den Polizisten gegenüber verbal aggressiv. Als die Einsatzkräfte ihn in den Streifenwagen führen wollten, um ihn auf die Wache zu bringen, leistete er massiven körperlichen Widerstand und schubste die Beamten. Der 33-Jährige wurde daher zu Boden gebracht, gefesselt und zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam gebracht. Ein dort durchgeführter Alkoholvortest verlief positiv. Der Mann sowie die Polizeibeamten blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen gegen den Bad Meinberger wegen eines Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte dauern an.

