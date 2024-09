Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Radfahrer umgestoßen und E-Bike gestohlen.

Lippe (ots)

In der Bunsenstraße kam es am frühen Montagmorgen (16.09.2024) zu einem Straßenraub. Ein 34-Jähriger aus Lemgo fuhr gegen 5.20 Uhr auf seinem E-Bike auf dem linken Gehweg in Richtung Braker Weg. Als er in Höhe des Campusgeländes war, sprang ein unbekannter Mann hinter dem dortigen Zaun hervor und stieß ihn unvermittelt von seinem Fahrrad. Der Lemgoer stürzte auf den Gehweg. Der Unbekannte raubte das grüne E-Bike der Marke "Scott" im Wert von rund 4000 Euro und flüchtete darauf fahrenderweise in Richtung Campus. Er konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 1,80 m groß, kräftige Statur, trug eine beigefarbene Jacke mit Kapuze (die während der Tat über den Kopf gezogen war) und eine dunkle Jeans. Der 34-Jährige erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen, ein Rettungswagen wurde nicht benötigt. Das Kriminalkommissariat 2 bittet mögliche Zeugen des Straßenraubes sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

