POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch in Werkstatt

Täter entwenden zwei Fahrräder

Bedburg-Hau-Qualburg (ots)

Im Zeitraum von Montag (17. Juni 2024), 17:00 Uhr und Dienstag (18. Juni 2024), 14:00 Uhr kam es an der Kirchstraße in Bedburg-Hau zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter hebelten die Türe einer Werkstatt auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Aus der Werkstatt entwendeten die Täter ein Lastenrad des Herstellers "Velo de Ville" sowie ein buntes mehrfarbiges Kinderfahrrad des Herstellers "Academy".

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

