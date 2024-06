Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen-Herongen - Parkender PKW beschädigt

Unfallflüchtiges Fahrzeug mit auffällig blauer Metallic-Lackierung gesucht

Straelen (ots)

Am vergangenen Wochenende (Freitag, 14. Juni 2024, 15:30 Uhr bis Sonntag, 16. Juni 2024, 19:15 Uhr) wurde in Straelen-Herongen auf dem Steinbergweg ein in Fahrtrichtung Pöttbeek auf der rechten Seite abgestellter Pkw durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Hierbei entstand Sachschaden in einem vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariates in Geldern ergaben jetzt, dass ein Fahrzeug mit einer blau-metallicfarbenen Lackierung gesucht wird. Die Polizei bittet daher Personen, die sachdienliche Angaben zu dem Fahrzeug oder dem Unfallhergang machen können, sich zu melden. Hinweise bitte unter Telefon 02831 - 1250.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell