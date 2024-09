Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Lage. Armbanduhr löst Notruf aus - alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht.

Lippe (ots)

Auf der Heidener Straße zwischen Bentrup-Loßbruch und Heiden kam ein Barntruper am Sonntagmorgen (15.09.2024) von der Straße ab, weil er augenscheinlich unter Alkoholeinfluss hinter dem Steuer saß. Der 30-Jährige aus Barntrup war gegen 2.30 Uhr mit seinem VW Passat in Richtung Detmold unterwegs, als er in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abkam. Er verlor die Kontrolle über seinen Wagen und überschlug sich. Durch den Unfall löste die Uhr des Autofahrers den Notruf aus. Der 30-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch sowie Ausfallerscheinungen bei dem Autofahrer. Einen freiwilligen Alkoholtest verweigerte der Mann, so dass ihm im Klinikum eine Blutprobe entnommen wurde. Die Fahrerlaubnis wurde dem Barntruper vorläufig entzogen. Am VW entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell