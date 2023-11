Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Linz am Rhein (ots)

Am Samstag den 4.11. führten Beamte der Polizei Linz in den frühen Abendstunden eine allgemeine Verkehrskontrolle in Linz am Rhein durch. Bei dem 43-jährigen Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Rengsdorf konnten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Einem freiwilligen Urintest lehnte er ab. Dem Beschuldigten wurde auf hiesiger Dienststelle ein Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

