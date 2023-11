Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Neuwied

Neuwied (ots)

Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für den Zeitraum, Freitag, 03.11.2023, 13:00 Uhr, bis Sonntag, 05.11.2023, 13:00 Uhr:

- Innenstadt

Bei einer Verkehrskontrolle am 04.11.2023 gg. 09:21 Uhr mit dem Fahrer eines E-Scooters mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen konnte festgestellt werden, dass dieser augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Weiterhin konnte im Rahmen der Überprüfung festgestellt werden, dass der E-Scooter vor einigen Monaten entwendet wurde. Bei der Durchsuchung der Person konnte weiterhin ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden werden.

Entsprechende Strafverfahren wg. Verstoß gg. das PflichtVG und das BtMG sowie Ordnungswidrigkeitenanzeigen wg. dem Führen eines Kraftfahrzeugs unter Betäubungsmitteleinflusses und Führen eines verbotenen Einhandmessers wurden eingeleitet. Der sichergestellte E-Scooter konnte seinem Eigentümer wieder ausgehändigt werden.

- Engers

Zu einem Diebstahl von Wertgegenständen durch unbekannte Täter aus einem PKW durch Einschlagen einer Seitenscheibe kam es in der Nacht vom 04. auf den 05.11.2023 zwischen 00:15 Uhr und 02:45 Uhr in der Januarius-Zick-Straße.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neuwied zu melden.

- Heddesdorf

Zu 3 Taschendiebstählen kam es am 03.11.2023 gg. 13 Uhr, 15 Uhr sowie am 04.11.2023 gg. 12 Uhr in der Heddesdorfer Straße im Bereich des Kauflands. Ein weiterer Taschendiebstahl ereignete sich am 03.11.2023 zwischen 16:40 und 17:00 Uhr in der Marktstraße am Busbahnhof.

In allen Fällen wurden die älteren Geschädigten gezielt durch die unterschiedlichen Täter zunächst beobachtet und in der Folge zur Ermöglichung des Diebstahls abgelenkt / angerempelt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet, die Ermittlungen zu den noch unbekannten Tätern dauern an.

Die Polizeiinspektion Neuwied warnt daher vor den bekannten Tricks der Taschendiebe (https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/) und rät, Wertgegenstände immer körpernah zu tragen und nie unbeaufsichtigt zu lassen.

- Heddesdorf

Zu einer Trunkenheitsfahrt kam es Samstag, den 04.11.2023, gg. 06:30 Uhr im Bereich der Berggärtenstraße. Der kontrollierte Fahrzeugführer unterschätzte nach dem Besuch einer Feier seinen Restalkohol und führte seinen PKW mit noch knapp 1,1 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet, der Führerschein wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.

Weiterhin kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Neuwied zu insgesamt 12 Verkehrsunfällen. In 2 Fällen entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, in einem Fall kam es nachts zu einem Zusammenstoß mit querendem Rehwild.

Bei einem Verkehrsunfall am 03.11.2023 gg. 22:00 Uhr im Bereich der Kreuzung Lindenstraße / Bischof-Ketteler-Straße kam es vermutlich nach einer Vorfahrtsmissachtung zu einem Zusammenstoß zwischen PKW und Krad, bei dem der Kradfahrer leicht verletzt wurde. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neuwied zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell