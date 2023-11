Neuwied (ots) - Am 05.11.2023 führten Beamte der PI Neuwied in der Zeit von 00.00h - 01.30h eine Geschwindigkeitsmessung in der Hauptstraße in Leutesdorf durch. Hier wurde erfreulicherweise nur ein einziger Fahrzeugführer wegen Überschreitung der zul. Höchstgeschw. um 23 km/h festgestellt. Die übrigen Verkehrsteilnehmer verhielten sich zumindest was die Geschwindigkeit angeht vorbildlich. Im Rahmen der Kontrollen ...

mehr