Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere Verkehrsunfallfluchten

Fahren unter Drogeneinfluss

Scheuerfeld, Betzdorf, Wallmenroth (ots)

Am Freitag, den 03.11.2023 wurde im Zeitraum von 14:00 bis 14:30 Uhr auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Scheuerfeld ein brauner Opel Meriva vermutlich beim Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich jedoch, ohne sich um den Schaden zu kümmern, von der Unfallstelle.

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es am Samstag, den 04.11.2023 um 12:45 Uhr in der Friedrichstraße in Betzdorf. Ein in Richtung Alsdorf fahrender 22-jähriger Fahrzeugführer eines weißen Seat Ibiza musste aufgrund querender Fahrradfahrer abbremsen, was der nachfolgende Fahrer eines Ford Transit mit ausländischem Kennzeichen zu spät bemerkte. Dieser fuhr auf den Seat auf, setzte seine Fahrt aber anschließend einfach fort.

Die Polizei Betzdorf bittet jeweils um Zeugenhinweise unter der 02741/9260.

Am Samstag, den 04.11.2023 kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Betzdorf in der Bahnhofstraße in Wallmenroth einen VW Caddy. Bei dem 37-jährigen Fahrer konnten Drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Der Konsum von BtM wurde eingeräumt und daher eine Blutentnahme angeordnet. Es wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

