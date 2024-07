Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Fahrradfahrt endet in einer Auseinandersetzung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Freitag (05.07.2024) kam in der Äußeren Uferstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Gegen 20.00 Uhr fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Äußeren Uferstraße in nordwärtiger Fahrtrichtung. An einer Engstelle kam ihm ein 53-jähriger Pkw-Fahrer entgegen. Als die beiden Verkehrsteilnehmer an der Engstelle aneinander vorbeifuhren, beschwerte sich der 43-Jährige Fahrradfahrer darüber, dass der Pkw-Fahrer nicht hielt. Im Anschluss kam es zu einer verbalen Streitigkeit. Der Streit schaukelte sich so weit hoch, dass beide Verkehrsteilnehmer aufeinander losgingen. Bei der Auseinandersetzung wurden beide Fahrer leicht verletzt. Der 43-Jährige sowie der 53-Jährige haben nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

