Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart- Zuffenhausen (ots)

Bei einem Unfall mit einer Stadtbahn am Mittwochmittag (29.05.2024) in der Haldenrainstraße ist ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden. Ein 81-jähriger Opelfahrer war gegen 11.45 Uhr in der Haldenrainstraße in Richtung Ludwigsburger Straße unterwegs. Am Kreisverkehr vor der Haltestelle Kelterplatz missachtete der 81-Jährige ersten Ermittlungen zufolge das Rotlicht und stieß mit der, in der gleichen Richtung fahrenden Stadtbahn der Linie U 7 zusammen, die in Richtung Ostfildern unterwegs war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell