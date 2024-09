POL-LIP: Barntrup. Versuchter Diebstahl bei Entsorgungsunternehmen durch Zeugen vereitelt.

Lippe (ots) - In der Paulinenstraße kam es am Sonntagabend (15.09.2024) zu einer räuberischen Erpressung in einem Wettbüro. Eine vermummte Person betrat den Laden gegen 21.30 Uhr und forderte von einem Mitarbeiter unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Der 19-jährige Mitarbeiter des Wettbüros übergab eine hohe Summe Bargeld an den unbekannten Täter, bei dem es sich augenscheinlich um eine männliche Person gehandelt ...

