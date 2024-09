Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Cappel. In Einfamilienhaus eingebrochen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (14./15.09.2024) verschafften sich bislang Unbekannte über eine Terrassentür sowie ein Fenster gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Residenzstraße in Cappel. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher das Haus auf der Suche nach Diebesgut. Der Einbruch wurde nachts gegen 2 Uhr von den Bewohnern bemerkt, nachdem sie wieder nach Hause kamen. Ob neben etwas Bargeld noch etwas gestohlen wurde, steht noch nicht abschließend fest. Zeugen, die am Samstagabend oder in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell