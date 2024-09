Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Hörste. Sprechstunde von Bezirksdienst für Menschen in Notunterkunft.

Lippe (ots)

Für die Menschen in der Notunterkunft im Heinrich-Hansen-Haus in der Teutoburger-Wald-Straße in Hörste wird es in Zukunft noch einfacher bei Problemen oder Fragen mit der Polizei in Kontakt zu treten. Ab 17.09.2024 wird der für Hörste zuständige Bezirksdienstbeamte Carsten Ehmer jeden Dienstagmittag ab 13 Uhr eine Sprechstunde für die Bewohnerinnen und Bewohner anbieten. Auch wenn der Polizeihauptkommissar weiterhin täglich an der Notunterkunft vor Ort sein wird, um sich einen aktuellen Eindruck zu verschaffen, dient das neue Angebot der Sprechstunde dazu die Kommunikation zwischen Polizei und Bewohnern noch einfacher und niederschwelliger zu ermöglichen.

Das gleiche Angebot soll es auch in Kürze wieder für die Anwohnerinnen und Anwohner in Hörste geben: Durch die Renovierung am "Haus des Gastes" ist die Sprechstunde des Bezirksdienstes leider schon seit Längerem nicht mehr möglich. Das soll sich bald ändern: Sobald die Arbeiten am Gebäude abgeschlossen sind und dieses wieder nutzbar ist, wird auch dort wöchentlich eine Sprechstunde für Anwohner angeboten. Bis dahin sind auch die Hörster Anwohner bei polizeilichen Anliegen eingeladen die Sprechstunde in der Notunterkunft zu besuchen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell