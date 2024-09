Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Alkoholisiert mit dem Auto unterwegs

Lippe (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 02:40 Uhr fiel den Beamten im Rahmen ihrer Streifenfahrt ein Pkw, VW Golf, in Detmold auf der Lageschen Straße auf. Im Rahmen der sich anschließenden Kontrolle konnte bei dem 38-jährigen Fahrzeugführer aus Geilenkirchen Alkoholgeruch in seiner Atemluft festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Dem 38-Jährigen wurde in einer Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Eine Anzeige wurde gefertigt.

