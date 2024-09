Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen - Einbruch in ein Firmengebäude

Lippe (ots)

Am Freitag gegen 21:30 Uhr schlugen bislang unbekannte Tatverdächtige mittels eines Steines ein Fenster im rückwärtigen Bereich einer Firma im Westring ein. Hierauf öffneten sie das Fenster und betraten vermutlich die Firmenhalle. Die unbekannten Tatverdächtige verließen das Objekt auf gleichem Wege wie sie in das Objekt gelangt waren und flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort. Erkenntnisse zu möglichem Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Zeugen, denen zur genannten Zeit im Bereich des Westrings und angrenzenden Bereichen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei dem Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell