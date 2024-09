Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots)

Am Freitag in dem Zeitraum von 21:00 Uhr bis 22:15 Uhr versuchten bislang unbekannte Tatverdächtige über ein Fenster, bzw. über eine Terrassentür in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Gerhard-Hauptmann-Straße einzudringen. Aus bislang nicht bekannten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Zeugen, denen im genannten Zeitraum im Bereich der Gerhard-Hauptmann-Straße und angrenzenden Bereichen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei dem Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell