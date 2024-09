Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Fahrschülerin stürzt bei Prüfung über Motorradlenker.

Lippe (ots)

Im Rahmen einer Fahrerlaubnisprüfung verunfallte am Donnerstagmittag (12.09.2024) gegen 13.30 Uhr eine Frau auf dem Charles-Lindbergh-Ring. Die 32-jährige Fahrschülerin fuhr auf einem Motorrad in Richtung Barntruper Straße und sollte im Rahmen der Prüfung eine Gefahrenbremsung durchführen. Dabei betätigte die Frau aus Detmold in Höhe eines Baumarkt-Parkplatzes ihre Vorderbremse so stark, dass sich das Motorrad mit dem Hinterrad von der Fahrbahn löste. Die Fahrschülerin stürzte über den Lenker nach vorne auf die Straße. Anschließend fiel das Motorrad teilweise auf die Frau. Dabei erlitt die 32-Jährige schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen-Team brachte sie in ein Krankenhaus.

