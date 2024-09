POL-LIP: Bad Salzuflen-Wüsten. Über Fenster in Wohnhaus eingebrochen.

Lippe (ots) - Auf der Bielefelder Straße verursachte ein junger Autofahrer am frühen Donnerstagmorgen (12.09.2024) gegen 1.30 Uhr einen Verkehrsunfall. Der 22-Jährige aus Lage fuhr mit seinem 3er-BMW in Richtung Leopoldshöhe und wich einem am Straßenrand geparkten Suzuki Swift zu spät aus, so dass er mit diesem zusammenstieß. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die ...

