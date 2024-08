Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw gerät nach Reifenschaden in Vollbrand in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 12. August 2024, gegen 13:40 Uhr, geriet ein Pkw BMW auf der Großensieler Straße in Nordenham, im Bereich zur Einmündung Mittelweg, in Brand.

Der 55-jährige Pkw-Fahrer bemerkte einen Reifenplatzer an seinem Pkw, stieg aus seinem Fahrzeug und stellte in der Folge fest, dass der Reifen qualmte. Im weiteren Verlauf entwickelte sich daraus ein Brand und schließlich stand der BMW in Vollbrand.

Durch die Freiwilligen Feuerwehren Abbehausen und Esenshamm, die mit 16 Kameraden und Kameradinnen vor Ort waren, konnte der Brand gelöscht werden.

Verletzt wurde niemand.

Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden.

Die Großensieler Straße wurde zum Zwecke der Lösch- und Reinigungsarbeiten für circa 1,5 Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell