Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw-Fahrer kollidiert unter Alkoholeinfluss mit vier geparkten Fahrzeugen und entfernt sich unerlaubt

Delmenhorst (ots)

Zu einem umfangreicheren Verkehrsunfall kam es am Sonntag, 11. August 2024, gegen 22:15 Uhr, in der Kleine Schlüsselstraße in Delmenhorst durch einen alkoholisierten 24-jährigen Pkw-Fahrer.

Ein Zeuge meldete einen beschädigten Pkw BMW an der Oldenburger Straße, der den Anschein machte, nach einem Unfall flüchten zu wollen.

Alarmierte Beamte der Polizei Delmenhorst stellten den stark beschädigten, nicht mehr fahrbereiten BMW kurz nach dem Meldungseingang in der Oldenburger Straße fest.

Ein 24-jährige befuhr die Kleine Schüsselstraße in Fahrtrichtung Oldenburger Straße in einem Pkw BMW, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und in der Folge zunächst mit einem geparkten VW kollidiert. Der 24-jährige setzte trotz des Zusammenstoßes die Fahrt fort und kollidierte in der Kleinen Schlüsselstraße mit insgesamt drei weiteren geparkten Fahrzeugen.

Auf der Oldenburger Straße kam das Fahrzeug dann zum Stillstand. Die kontrollierenden Beamten stellten bei dem 24-jährigen eine erhebliche Alkoholisierung fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,54 Promille.

In der Folge entnahm ein Arzt bei dem 24-jährigen eine Blutprobe. Die Beamten untersagten dem jungen Mann die Weiterfahrt und beschlagnahmten den Führerschein.

Durch die Kollisionen sind der Unfall-Pkw BMW und der VW nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 7.000 Euro geschätzt.

Gegen den 24-jährigen sind mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell