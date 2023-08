Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizeieinsatz in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Donnerstagnachmittag (17.08., 15:00 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über ein versuchtes Körperverletzungsdelikt einer psychisch erkrankten Person in einem Dreifamilienhaus in Gütersloh informiert.

Im weiteren Verlauf verbarrikadierte sich der 45-jährige Mann in seiner Dachgeschosswohnung in der Straße Auf der Hucht. Verletzt hat der Mann niemanden.

Da eine Eigengefährdung des Mannes nicht ausgeschlossen werden konnte und eine Kontaktaufnahme zu dem Mann nicht möglich war, erschien ein Spezialeinsatzkommando und auch eine Verhandlungsgruppe vor Ort.

Der Gütersloher konnte letztendlich durch die Spezialkräfte in Gewahrsam genommen werden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus eingewiesen.

Ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung zum Nachteil einer Verwandten im Haus wurde eingeleitet. Ein zehntätiges Rückkehrverbot wurde ihm wegen der Gewalt im häuslichen Umfeld ausgesprochen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell