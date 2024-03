Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bei Vorfahrtsunfall verletzt

Ilmenau, Ilm-Kreis (ots)

Am späten Dienstagabend befuhr eine 75-Jährige mit ihrem Skoda den Trieselsrand in Richtung Langewiesener Straße. Als sie an der bereits ausgeschalteten Ampelkreuzung in die Langewiesener Straße einfahren wollte, missachtete sie die Vorfahrt einer von links kommenden 52-Jährigen Kia-Fahrerin. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, welche hierdurch nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die 75-jährige verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. (jk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell