LPI-GTH: Mehrere Keller aufgebrochen

Arnstadt, Ilm-Kreis (ots) - In den frühen Dienstagmorgenstunden brachen Unbekannte in ein Restaurant am Holzmarkt ein. Durch ein aufgebrochenes Fenster verschafften sich der oder die Täter Zutritt zum Gebäude, dabei verursachten sie Sachschaden. Aus dem Restaurant wurden Schlüssel und Getränke im Gesamtwert mehrerer hundert Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter Tel. 03677-601124, Bezugsnummer 0066445/2024 entgegen. (jk) Rückfragen bitte an: ...

