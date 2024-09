Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal. Im Kreisverkehr weggerutscht.

Lippe (ots)

Am Donnerstag (12.09.2024) stürzte ein Rollerfahrer gegen 14.15 Uhr in einem Kreisverkehr in der Straße "Lichtensberg". Der 63-Jährige aus Vlotho fuhr mit seiner "SYM Fiddle" in den Kreisverkehr ein und rutschte beim Herausfahren in Richtung Hohenhausen aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Reifen weg. Der Mann stürzte mit seinem Kraftrad und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Klinikum. Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell