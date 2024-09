Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Im Auto nach Trunkenheitsfahrt eingeschlafen.

Lippe (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei in der Nacht zu Freitag (13.09.2024) ein Auto, das auf der Wallstraße in Horn Schlangenlinien fuhr. Schließlich hielt der Chevrolet gegen 1.30 Uhr an der Einmündung zur Pfuhlstraße an. Bis zum Eintreffen der Polizei behielt der Zeuge das Fahrzeug im Blick. Vor Ort trafen die Polizeibeamtinnen auf den Fahrer des Wagens - schlafend auf dem Fahrersitz, mit einer Flasche Wodka in der Hand. Die Beamtinnen weckten den augenscheinlich stark alkoholisierten Mann, um ihn zu kontrollieren. Der 36-Jährige aus Bulgarien verweigerte einen freiwilligen Alkoholtest. Daher wurde er mit zur Polizeiwache genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Es stellte sich zusätzlich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist: Sein Führerschein wurde bereits wegen eines ähnlich gelagerten Falls sichergestellt. Zum Schutz der eigenen Person und weil er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er vorübergehend in Gewahrsam genommen. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell