Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Raub auf Wettbüro.

Lippe (ots)

In der Paulinenstraße kam es am Sonntagabend (15.09.2024) zu einer räuberischen Erpressung in einem Wettbüro. Eine vermummte Person betrat den Laden gegen 21.30 Uhr und forderte von einem Mitarbeiter unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Der 19-jährige Mitarbeiter des Wettbüros übergab eine hohe Summe Bargeld an den unbekannten Täter, bei dem es sich augenscheinlich um eine männliche Person gehandelt hat. Dieser flüchtete mit seiner Beute über die Hintertür des Ladens in Richtung Arminstraße. Er konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 1,80 m groß, braune Augen, schwarzer "Tommy Hilfiger"-Kapuzenpullover mit über den Kopf gezogener Kapuze, blaue Handschuhe, weiße Schuhe, graue Hose, sprach Deutsch. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Raub geben können, wenden sich bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

