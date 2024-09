Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Spielautomaten auf Autobahnraststätte aufgebrochen.

Lippe (ots)

In der Straße "Am Speckenbach" haben bislang Unbekannte am Sonntagmorgen (15.09.2024) gegen 3 Uhr zwei Spielautomaten in einer Raststätte aufgebrochen. Sie stahlen die beiden Geldkassetten und flüchteten mit ihrer Beute. Augenscheinlich verschafften sie sich zuvor gewaltsam Zutritt zum Gebäude, indem sie eine Tür aufhebelten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Hinweise zu den zwei Tätern richten Zeugen bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

