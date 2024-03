Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Räuberischer Diebstahl - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 04.03.2024 kam es gegen 17:30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Königstraße in Landau zu einem Diebstahl von mehreren Artikeln von Herrenoberbekleidung durch zwei männliche Personen. Die Schadenshöhe beträgt circa 400 Euro. Der Diebstahl wurde bemerkt. Der 24-Jährige Beschuldigte wurde durch einen Mitarbeiter angesprochen. Dies nahm der 24-Jährige zum Anlass, den Mitarbeiter umzustoßen und zu flüchten. Der Mitarbeiter wurde durch den Sturz leicht an der Hüfte verletzt. Der Filialleiter nahm nun die Verfolgung des Flüchtenden auf und verständigte die Polizei. Der 24-Jährige konnte letztendlich im Bereich der Festhalle in Landau gestellt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischem Diebstahl. Der zweite Täter konnte flüchten. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

