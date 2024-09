Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen.

Lippe (ots)

Im Einmündungsbereich Remmighauser Straße/Barntruper Straße ereignete sich am Sonntagmittag (15.09.2024) ein Verkehrsunfall beim Abbiegen. Gegen 11.40 Uhr fuhr eine 41-Jährige aus Detmold mit ihrem Peugeot 108 auf der Barntruper Straße in Richtung Einmündung. Beim Abbiegen nach links in die Remmighauser Straße übersah sie einen 60-jährigen Motorradfahrer, der aus Richtung Spork-Eichholz kommend auf der Remmighauser Straße unterwegs war. Die Autofahrerin prallte mit der Peugeot Metropolis des Mannes zusammen. Dabei wurde der Motorradfahrer aus Lemgo schwer verletzt. Ein Team des Rettungsdienstes brachte ihn in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzten 13.000 Euro.

