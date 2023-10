Polizei Bielefeld

POL-BI: In Parklücke gedrängelt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Gadderbaum - Auf dem Grundstück einer Firma hat ein Autofahrer einen anderen Fahrer am Dienstag, 17.10.2023, bei einem Streit um einen freien Parkplatz, leicht verletzt.

Gegen 09:45 Uhr wartete der Fahrer eines Mercedes Sprinter auf der Artur-Ladebeck-Straße, dass ein anderer Pkw eine Parklücke auf dem Firmengrundstück in Höhe der Astastraße verließ. Während der Pkw an der Beifahrerseite des Mercedes rangierte und sich stadteinwärts entfernte, fuhr ein VW-Fahrer über den Radweg rechts an dem Transporter vorbei. Der 24-jährige Bielefelder stellte seinen VW Kombi auf dem Firmengelände in die freigewordene Parklücke.

Während der folgenden verbalen Auseinandersetzung zwischen den beteiligten Autofahrern, stieß der 24-Jährige den 47-jährigen Bielefelder Mercedes-Fahrer gegen die Brust. Dabei prallte der Ältere mit seinem Rücken gegen seinen Transporter. Im weiteren Verlauf schlug der Jüngere den Transporter-Fahrer mit der Faust ins Gesicht.

Aufmerksame Mitarbeiter der dortigen Firma trennten die beiden Autofahrer. Der 47-Jährige informierte die Polizei und beabsichtigte, nach der Anzeigenaufnahme einen Arzt aufzusuchen. Streifenbeamte nahmen eine Strafanzeige wegen der Körperverletzung auf.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell