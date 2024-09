Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Eschenbruch. In Kurve mit Motorrad gestürzt.

Lippe (ots)

Auf der Winterbergstraße verunglückten am späten Samstagabend (14.09.2024) zwei Jugendliche auf einem Motorrad. Ein aufmerksamer Zeuge, der den Unfall beobachtete, wählte schnell den Notruf. Eine 16-Jährige aus Lügde fuhr gegen 23.10 Uhr mit ihrer Honda GLR in Richtung Lügde, als sie nach ersten Erkenntnissen aufgrund eines Fahrfehlers in einer Kurve von der Straße abkam und stürzte. Dabei wurde die junge Fahrerin leicht verletzt. Ein Krankenwagen brachte sie ins Klinikum. Ihre 14-jährige Mitfahrerin erlitt einen Schock. Am Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden von 1500 Euro. Es blieb fahrbereit und wurde durch Familienangehörige abtransportiert.

