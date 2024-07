Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Verkehrsunfall mit gestohlenem Auto - Täter flüchtig

Krefeld (ots)

Am Sonntag (21. Juli 2024) kam es gegen 20:15 Uhr im Kreuzungsbereich der Moerser Straße und Blumentalstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Zeugen berichteten, dass der Pkw des Unfallverursachers trotz Rotlicht von der Moerser Straße aus die Blumentalstraße passieren wollte. Auf der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß, durch den das Fahrzeug eines 46-Jährigen gegen ein Verkehrszeichen geschleudert wurde. Der Krefelder wurde dabei jedoch nicht verletzt. Der Unfallverursacher sowie seine Beifahrer flüchteten direkt danach zu Fuß vom Unfallort. Eine Überprüfung der Kennzeichen ergab, dass das Auto am Tag zuvor in Kerken gestohlen und ohne zu zahlen in Kempen betankt worden war. Die Fahndung nach den Flüchtigen dauert an. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt, und das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (139)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell