Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Schlutup

Folgemeldung: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Lübeck (ots)

Nachdem es am Wochenende (29./30.09.) zu einem Verkehrsunfall in Lübeck Schlutup gekommen war, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt entfernt und fehlerhafte Daten an der Windschutzscheibe des beschädigten Mercedes hinterlassen hatte, suchte die Polizei in einer Meldung vom 5. Oktober 2023 öffentlich nach Zeugen (https://my.newsaktuell.de/p/11/archiv/5181099?page=2). Gleichzeitig startete die 32 Jahre alte Geschädigte einen Aufruf in den sozialen Medien.

Hierdurch konnten Hinweise auf die Verursacherin erlangt werden, bei der es sich um eine 71 Jahre alte Lübeckerin handelt. Wie sich herausstellte, stand diese so sehr unter dem Eindruck des Geschehens, dass sie versehentlich eine falsche Rufnummer hinterließ.

Zwischenzeitlich hat ein Austausch der Personalien zur Schadenregulierung stattgefunden, sodass die Ermittlungen der Polizeistation Schlutup abgeschlossen wurden.

Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle für die Mithilfe der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell