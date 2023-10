Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Neustadt in Holstein

Beschendorf

Drei Durchsuchungen und zwei Festnahmen

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Lübeck sowie der Lübecker Staatsanwaltschaft:

Am Sonntag (08.10.) durchsuchte die Kriminalpolizei nach mehrmonatiger Ermittlungsarbeit drei Objekte in Ostholstein, bei denen diverse Betäubungsmittel aufgefunden wurden. Zwei Tatverdächtiger konnten festgenommen werden, einer wurde anschließend in die JVA gebracht.

In den Morgenstunden wurden durch die Kriminalpolizeistelle Neustadt mit Unterstützung der Kriminalpolizeistellen Eutin und Oldenburg sowie des Kriminaldauerdienstes Lübeck bestehende Durchsuchungsbeschlüsse für zwei Objekte in Neustadt und ein Objekt in Beschendorf vollstreckt. Hierbei wurden unter anderem ca. 4 Kilogramm Haschisch, ca. 135 Gramm Cannabisblüten, ca. 40 Gramm Ketamin, kleinere Mengen anderer Betäubungsmittel, verschiedene verschreibungspflichtige Medikamente, verschiedene Waffen, Vermögenswerte (als Beispiel: zwei Armbanduhren "Rolex") sowie weitere Beweismittel und szenetypische Utensilien sichergestellt bzw. beschlagnahmt.

Die beiden Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen. Der 46-jährige Ostholsteiner wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der 32-jährige Hauptbeschuldigte wurden noch am selben Tag einer Haftrichterin beim Amtsgericht Lübeck vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck einen Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der Beschuldigte wurde anschließend in die JVA Lübeck verbracht.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeistelle Neustadt dauern an.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sönke Müller, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

