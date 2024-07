Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Unbekannter beraubt 28-Jährigen und setzt dabei Pfefferspray ein - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstagabend (18. Juli 2024) um 20:10 Uhr saß ein 28-jähriger Mann aus Wegberg im Krefelder Hauptbahnhof im Bereich des Südeingangs auf einer Sitzgelegenheit, als er von einem Mann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurde. Währenddessen nahm der Unbekannte unbemerkt die Geldbörse aus der Jackentasche des 28-Jährigen. Als dieser sah, dass der Unbekannte plötzlich sein Portemonnaie in der Hand hielt, forderte er ihn auf, es ihm zurückzugeben. Im gleichen Moment zog der Täter ein Pfefferspray aus der Tasche, griff den Wegberger damit an und flüchtete mit der Beute.

Der 28-Jährige beschrieb den Täter als ungefähr 25 Jahre alt und 1,75 bis 1, 85 Meter groß. Er hatte ein arabisches Erscheinungsbild, trug schwarze Kleidung und hatte kurze Haare und einen dunklen Bart.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden: unter 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (136)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell