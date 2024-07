Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Mordkommission ermittelt: 31-Jähriger schwer verletzt | Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld

Krefeld (ots)

In der Nacht auf Freitag (19. Juli 2024) ist ein Krefelder bei einer Auseinandersetzung auf der Rheinstraße schwer verletzt worden. Der Täter ist nicht bekannt. Der Gesuchte ist 20 bis 25 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und hat laut Zeugenaussage ein indisches oder pakistanisches Aussehen und eine dunkle Hautfarbe. Er ist von korpulenter Statur und trug eine hellblaue oder graue Trainingsjacke von Nike und eine schwarze Umhängetasche. Hinweise bitte an die Polizei unter 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (137)

